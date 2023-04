Ucraina, ricostruzione: l’Italia verserà 100 milioni nel Fondo Bei

«L’Italia continuerà a fare la sua parte a 360 gradi per sostenere l’Ucraina dal punto di vista politico, militare, umanitario e si candida anche a diventare protagonista della ricostruzione». Questo il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha chiuso la Conferenza sulla ricostruzione organizzata al Palazzo dei Congressi di Roma. A margine dei lavori, a cui ha preso parte in collegamento anche Volodymyr Zelensky, Meloni ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, che ha ringraziato l’Italia per il sostegno offerto in questi mesi.

Ancora una volta, quindi, la prova di una politica estera limpidamente filo-occidentale che non prevede nessuna apertura a Mosca: «Si arriverà alla pace solo quando la Russia cesserà ostilità e attacchi a obiettivi civili», ha infatti specificato la leader di Fratelli D’Italia. La conferenza di oggi era a porte chiuse e ha preso in considerazione anche aspetti molto concreti e progettuali. Con 750 imprese iscritte all’incontro, 600 italiane e 150 ucraine. Sette i tavoli tematici, una plenaria con i rappresentanti dei due governi, poi tavoli tra aziende e tra aziende e governi. La ricostruzione sarà un lavoro difficile e coordinato, Francia e Germania hanno già organizzato incontri tipo quello di oggi all’Eur, e il costo complessivo per rimettere in piedi il Paese di Zelensky si stima tra 400 e 700 miliardi. Giorgia Meloni ha detto che Sace (la società di servizi assicurativi e finanziari a controllata dal Mef), è pronta a rilanciare la propria attività in Ucraina, all’interno di un quadro di sostegno finanziario internazionale basato su servizi, infrastrutture e energia.

Secondo la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Gelsomina Vigliotti, «sono necessari 14 miliardi di dollari per le priorità più urgenti dell’Ucraina nel 2023: bisogna concentrarsi su investimenti che non possono aspettare la fine della guerra. Dobbiamo affrontare questi fabbisogni adesso, sostenendo l’economia per evitare ulteriori perdite e ulteriori danni. La Bei finora ha fornito un sostegno di 2 miliardi euro per i servizi pubblici, progetti infrastrutturali che contribuiranno a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come l’ammodernamento degli ospedali di Kiev e Odessa, strutture educative a Zaporizhzhia e Sumy. L’Italia – ha sottolineato Vigliotti – è al fianco con forza e noi siamo pronti a sostenere i partner italiani nei progetti che porteranno avanti in Ucraina in settori come infrastrutture, energetica, agricoltura, edilizia, trasporti».

Il nostro Paese, come annunciato dal ministro Giorgetti, per ora contribuirà nella somma di 100 milioni di euro agli investimenti, la cifra sarà versata nel Fondo di Garanzia “Eu for Ukraine” della Banca Europea degli investimenti, da poco costituito.

Giancarlo Giorgetti è apparso entusiasta della sinergia soprattutto in ottica futura. L’Ucraina del resto è sempre più legata al blocco euro-atlantico. Dall’incontro è parsa chiara la volontà di considerare, di fatto prima che di diritto, l’Ucraina come parte dello spazio europeo e del relativo mercato unico. L’opera europea di ricostruzione potrebbe accelerare il saldarsi dei rapporti e questo è l’auspicio di Zelensky, il quale ha detto: «Invitiamo le vostre aziende a costruire questo futuro per tutti. Grazie cara Italia. Grazie per aver organizzato questa conferenza per sostenere e ricostruire l’Ucraina. So che i rappresentanti di tante imprese italiane mi ascoltano e vorrei parlare loro non soltanto come rappresentanti del business, ma come genitori, figlie, figlie».