Def: maggioranza sotto alla Camera, slitta l’ok

Il giorno in cui il Senato dà il via libera con 115 sì al Documento di economia e finanza, è anche quello in cui la maggioranza va sotto alla Camera. Risultato: il Def oggi non è stato approvato.

Il bastone tra le ruote

Il voto che blocca tutto riguarda la risoluzione sullo scostamento di bilancio legato al Def. Si arriva a 195 favorevoli, mentre per il meccanismo della maggioranza assoluta ne sono necessari 201. Appena l’esito viene comunicato dal Vicepresidente della dell’Aula Fabio Rampelli, le opposizioni esultano. Poco dopo la sospensione della seduta.

Lo scostamento serviva a liberare 3,4 miliardi per abbassare il cuneo fiscale e proteggere i salari dall’inflazione, mentre 4,5 miliardi erano destinati, nel 2024, alla riduzione della pressione fiscale. Le modalità per riesaminare il testo devono essere definite in sede di conferenza dei capigruppo.

Le opposizioni attaccano

Un avvenimento sorprendente, visti i numeri della maggioranza, ma a quanto pare determinato non da voltafaccia interni, quanto dalle assenze nell’emiciclo. Le opposizioni allora stigmatizzano, chiedendo che Giorgia Meloni vada subito al Colle per le dimissioni. La capogruppo del Pd Chiara Braga intervenendo non si capacita che la maggioranza non sia stata in grado di assicurare l’approvazione «del principale documento programmatico», il M5S denuncia l’instabilità finanziaria che il mancato via libera comporta. «Io non so se siete in crisi, ma questa è una mancanza di rispetto per le istituzioni», rimarca Matteo Richetti di Azione-Italia Viva. A Montecitorio c’è un clima surreale, e allora due deputati propongono di derogare all’ordine del giorno (bisognava eleggere due componenti il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, due componenti il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, due componenti il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria) per svolgere subito la conferenza dei capigruppo. Alla richiesta si allinea anche il Pd e una volta capito il volere generale dell’Aula Rampelli acconsente a convocare la conferenza che viene in seguito fissata alle 19:15.

Il flop

Forse non è il caso di parlare di fuoco amico, ma certamente in questi giorni ci si interrogherà molto sulle ragioni di questo scivolone. Tra i banchi della maggioranza, al momento del voto, erano assenti 26 esponenti del centrodestra: 11 della Lega, 9 di Fi, 5 di Fdi e 1 di Noi Moderati. Altre fonti invece parlano di 45 voti mancanti nel centrodestra: 14 di FdI, 14 di FI, 15 della Lega e 10 di Noi Moderati. «Il problema è che i deputati non si rendono conto». Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti arrivato alla Camera dopo la bocciatura.

E il testo va in Cdm

Intanto è stato convocato un Cdm stasera con unico punto all’ordine del giorno proprio il Def, probabile che subirà delle modifiche al fine di trovare la quadra anche se non è così semplice intervenire adesso, quel che è certo è che va ricalendarizzato con un aggiornamento nell’agenda dei lavori delle Camere. Ricordiamo che questo testo registra le previsioni in merito ai principali indicatori macroeconomici ed è propedeutico ad impostare la Legge Finanziaria, le cui risorse complessive vengono stimate nel Def da un punto di vista tendenziale e da un punto di vista programmatico, cioè anche in relazione a quelle che saranno le azioni del governo per reperirle. Proprio a questo serviva lo scostamento di bilancio. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha spiegato che senza lo scostamento non si potrà mettere a punto il decreto sul costo del lavoro.