Prima giornata della “Conferenza nazionale sulla nutrizione” a Roma al Ministero della Salute, nell’auditorium Biagio d’Albam alla presenza di Schillaci. L’evento rappresenta un’opportunità di confronto tra istituzioni, società scientifiche, università, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare per affrontare i temi principali in ambito nutrizionale e per evidenziare gli aspetti critici del sistema. Alla base dell’incontro con Schillaci a introdurre, un’analisi approfondita sulle politiche che l’Italia intende perseguire nel prossimo futuro per garantire al Servizio Sanitario Nazionale un ruolo sempre più impattante nel settore, in grado di contribuire ad assicurare interventi omogenei su tutto il territorio nazionale. La conferenza arriva alla fine di un iter che ha visto Sicilia, Umbria e Liguria già protagoniste di tre eventi distinti, realizzati allo scopo di focalizzare i temi principali da proporre a livello nazionale. Si comincia con i saluti istituzionali del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Oggi, nella commissione Finanze della Camera dei Deputati si svolgerà l’audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, sulle tematiche relative all’operatività del Corpo.

A Roma, all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici, “International Railway Summit”, con Luigi Ferraris a.d. gruppo Fs e Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Prima edizione del Forum sul credito in Agricoltura “Gli accordi di Basilea: l’urgenza di cambiare” promosso e organizzato dal Consorzio Vino Chianti, in collaborazione con Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare, Cia, Coldiretti e Confagricoltura, giovedì 23 febbraio nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Si tratta del primo forum dedicato all’accesso al credito delle aziende agricole, con l’obiettivo di far emergere le difficoltà che le aziende del settore stanno affrontando nell’accedere a fondi e prestiti indispensabili a garantire loro un’efficace ripresa economica, dopo la crisi generata dalla pandemia e le attuali difficoltà causate dall’inflazione e dal vertiginoso aumento del costo delle materie prime e dell’energia. Sarà un momento di dibattito e riflessione tra rappresentanti del settore agricolo, istituzioni bancarie, decisori politici ed economisti. Tra i partecipanti, Marco Cerreto capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Giovanni Busi presidente Consorzio Vino Chianti, Camilla Laureti Commissione Agricoltura Parlamento Europeo, Paolo Angelini vicedirettore generale Banca d’Italia, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Massimiliano Giansanti presidente nazionale Confagricoltura, Cristiano Fini presidente nazionale Cia. Moderatore, Gianluca Semprini di Rainews 24.

“Dalla Spada alla Croce. Il reliquiario di San Galgano restaurato” è il titolo della mostra che si terrà il prossimo 2 marzo e fino al 5 novembre nella Cripta del Duomo di Siena. E’ la storia di un furto clamoroso, nel 1989, dal Museo del Seminario Arcivescovile di Siena, e di uno straordinario recupero, più di trent’anni dopo, grazie al Comando dei Carabinieri, Tutela Patrimonio Culturale. Ed infine il restauro, eseguito nei Laboratori dei Musei Vaticani. L’esposizione è prodotta grazie alla collaborazione tra l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, con il contributo di Opera Laboratori e Sillabe.

Promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica con sindaci, amministratori locali, dirigenti di quasi cento comuni a confronto con rappresentanti del governo, delle istituzioni, del terzo settore e dell’associazionismo. Il 2 e 3 marzo a Roma, nelle sale del Teatro dei Ginnasi andrà in scena la prima assemblea nazionale della “Rete dei Comuni Sostenibili”, un progetto che accompagna le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa è sostenuta dall’azienda “Parking My Car”. Si discuterà di temi di attualità legati alla sostenibilità, al monitoraggio volontario del progetto della Rete, con un particolare riferimento alla Carta dei Comuni Sostenibili e alle politiche per l’attuazione dell’Agenda 2030: il tutto attraverso le esperienze dei comuni aderenti e le partnership. Sarà l’occasione per consegnare per la prima volta ai comuni che hanno ottenuto il Rapporto di Sostenibilità la “Bandiera Sostenibile”. In un solo anno e mezzo di attività sono circa 80 i comuni e le città di tutta Italia aderenti alla Rete, di qualsiasi dimensione in termini di popolazione, collocazione geografica e anche di diverso colore politico dell’amministrazione. Nei lavori dell’assemblea sarà modificato lo statuto dell’associazione per consentire l’adesione come soci anche a città metropolitane, province e regioni. “Senza il protagonismo dei comuni, dei sindaci, degli amministratori locali”, sottolinea il presidente della Rete, Valerio Lucciarini De Vincenzi, “non è possibile realizzare davvero gli obiettivi di sostenibilità. Senza i territori e i loro protagonisti è molto difficile essere efficaci sui territori e i temi su cui ci spendiamo faticano ad avere una presa cosciente e concreta. In due anni la nostra associazione è riuscita a crescere come mai nessun’altra realtà associativa di settore aveva fatto, confermando che l’appello universale ai principi della vivibilità e del benessere reale, equo, solidale, ha toccato le sensibilità di coloro che hanno la responsabilità di scegliere e pianificare. Per quanto riguarda il monitoraggio dei comuni, tutto il lavoro fatto sarà oggetto durante l’assemblea di un panel dedicato: sono felice di rimarcare come sia stato messo sotto osservazione dal Centro Unico di Ricerche della Commissione Europea. Un’attenzione che ci rende orgogliosi. Un’apertura di credito non scontata, frutto della qualità delle nostre attività. Abbiamo saputo di essere tra le realtà più avanzate in Europa rispetto al monitoraggio di livello comunale degli obiettivi di sostenibilità. E che possiamo essere da esempio per altri paesi europei”.

Bubble, fortissimamente bubble. Dopo aver chiuso il 2022 con un fatturato di 4.6 milioni di euro, aver chiuso un aumento di capitale da 2.5 mln, aver servito oltre un milione di te con le bolle, servendo circa 250mila clienti singoli nell’anno, Frankly, la prima catena italiana di bubble tea, inizia il 2023 aprendo il suo decimo negozio. Ed è stato inaugurato il quinto punto vendita a Milano, all’interno della stazione della metropolitana di Porta Romana. Frankly, www.franklybubbletea.com, si conferma così leader in Italia nel mercato del bubble tea: oltre a Milano, è presente a Torino, Bologna, Bergamo, Pavia, Monza ed entro l’estate sono previste tre nuove aperture. Oltre 70 i dipendenti, con ricerche di personale attive. L’obiettivo è quello di chiudere il 2023 con un fatturato di 7,5 milioni di euro, anche grazie anche al canale e-commerce, attraverso cui Frankly distribuisce in tutta Italia e presto in tutta Europa kit, prodotti, ingredienti e accessori per il bubble tea ‘fai da te’, dal quale è atteso un raddoppio del fatturato. “Il 2022 è andato ben oltre le nostre aspettative, consolidando la nostra presenza in Italia”, spiega Franco Borgonovo, founder di Frankly, “e siamo orgogliosi di iniziare il 2023 con l’apertura del nostro decimo punto vendita e di farlo a Milano: l’obiettivo è quello di arrivare a 24 nuove aperture nei prossimi 2 anni per poi entrare nel mercato europeo per diventarne il punto di riferimento entro il 2025”.

Tornano sul piccolo schermo i video dell’azienda italiana che dal 1890 fa della frutta la propria passione, con “I Frutteti di Oswald Zuegg”, la parte più identitaria della marca, sinonimo di qualità e cura per la terra, sintesi delle radici della notissima famiglia. Mantenendo uno spirito originale e l’identità espressa nello spot del 2017, Zuegg sceglie di comunicare con una campagna evoluta e integrata dal claim “Tutta la qualità della frutta garantita da I frutteti di Oswald Zuegg”, proponendo due soggetti da 30” e 15”, on air dal 19 febbraio per 4 settimane sulle principali emittenti televisive e sui portali digital e social con banner e post branded. Il nuovo video mostra le confetture extra Zuegg sotto una nuova luce, dove il prodotto diventa il vero protagonista, rappresentato in modo irresistibile e voluttuoso. Lo spot racconta nuove occasioni di consumo in chiave contemporanea, attraverso immagini che restituiscono intimità ed evocano un’italianità solare, mediterranea e autentica, grazie anche a dettagli visibili e riconoscibili: la colazione all’italiana, il pane artigianale, le piante tipiche della macchia mediterranea. Ad accompagnare il visual, la voce fuoricampo di Oswald Zuegg che guida lo spettatore a scoprire la storia dei frutti in chiave romantica: “La fragola che a calendimaggio profuma più delle rose in fiore, il fico che regala la sua vera dolcezza solo alla seconda fioritura e l’albicocca che non sopporta l’ombra neanche per poche ore” e la storia della sua famiglia “che ha una ricetta speciale per ogni frutto”. Gaia Romani, head of global marketing & trade marketing di Zuegg, sottolinea che alla comunicazione si affianca un piano di attivazione nei punti vendita con un concorso che mira a raggiungere i consumatori attraverso una comunicazione chiara ed un premio di valore concreto”. Lo spot è firmato dall’agenzia creativa Marimo, dal regista Ago Panini, dal dop Paolo Caini, digital planning a cura di Address e campagna social di Miyagi Mediamonks. Parallelamente allo spot, fino al 12 aprile Zuegg lancia il concorso “La natura ti ripaga”, attivato con isole brandizzate in 900 punti vendita in tutta Italia. Zuegg mette in palio ogni giorno buoni spesa da 250euro e in estrazione finale un anno di consumi energia fino a 3 mila euro.