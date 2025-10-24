Trenord verso il 2033: innovazione, sostenibilità e un milione di passeggeri al giorno

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 e del traguardo fissato nel Piano Industriale 2033, Trenord si

prepara a rivoluzionare il trasporto ferroviario lombardo puntando su innovazione, sostenibilità e

qualità del servizio. Federica Santini, presidente dell’azienda, racconta le strategie per migliorare

l’esperienza di viaggio, affrontare la sfida demografica e consolidare l’impegno sociale

dell’azienda.

Quali sono le sfide strategiche di Trenord nei prossimi anni?

«L’orizzonte per noi è quanto indicato nel nostro Piano Industriale al 2033, che riporta obiettivi

sfidanti verso una mobilità più integrata e sostenibile. Ne cito uno per tutti: trasportare un milione di

persone ogni giorno; oggi sono più di 760mila. Significa convincere a scegliere il treno 240mila

persone in più, e per farlo occorre migliorare continuamente la qualità del servizio. Fondamentale

verso questo obiettivo e, in generale, è l’innovazione. Quello della ferrovia è un mestiere della

tradizione, ma che continua a evolversi grazie alla tecnologia: ci accompagna a rivoluzionare

strumenti, processi e, prima di tutto, visione. È indispensabile per rispondere a bisogni di mobilità

in costante evoluzione».

L’appuntamento delle Olimpiadi invernali rappresenta un banco di prova importante? Come

vi state preparando?

«Il servizio ferroviario lombardo sarà protagonista durante Olimpiadi e Paralimpiadi: i nostri treni

serviranno le sedi di gara in Valtellina e a Milano, e il Villaggio Olimpico; ogni giorno metteremo sui

binari 120 corse in più, superando il record di 2500. Affronteremo questa sfida con impegno e

orgoglio. Ci stiamo preparando da anni, in sinergia con l’intero sistema. Come Regional Transport

Sponsor, abbiamo voluto anche “colorarci” delle vibe olimpiche: in questi giorni stanno entrando in

servizio sei treni “vestiti” con una livrea dedicata; sui nuovi convogli stiamo applicando i loghi

Trenord-Milano Cortina 2026, che esporremo anche nelle biglietterie. È un modo per evidenziare il

fatto che sarà fondamentale l’impegno di tutte le nostre 5mila persone, per l’appuntamento

olimpico».

L’assemblea di Assolombarda ha posto un accento importante sul tema dell’innovazione e

dell’IA. In che modo state vivendo questa sfida?

«Ci ritroviamo nella visione dell’innovazione come “motore di cambiamento”. Di più, crediamo

nell’Open Innovation “spinta”, capace cioè di mettere in discussione quanto si è sempre fatto per

una evoluzione vera. Un esempio è il nostro Darwin, data lake che raccogliendo a dati da diverse

fonti “traccia” gli spostamenti in Lombardia, sui nostri mezzi, ma anche in auto o sul tpl. Ci

supporta nel leggere la domanda di trasporto e capire come rispondere al meglio, per esempio

integrando più modalità. Le sue capacità predittive ci consentono di studiare come fenomeni come

l’inverno demografico o, semplicemente, la nascita di nuovi poli possono incidere sulle esigenze di

spostamento e, quindi, sulla nostra offerta».

Il tema della sostenibilità sta influenzando i processi organizzativi e commerciali di

Trenord?

«Il treno è sostenibile per eccellenza; ma non ci basta. Lavoriamo per rendere il viaggio ancora più

green, grazie a sensori sui treni che ne misurano capillarmente i consumi per insegnare la “guida

ecologica” ai macchinisti. Siamo impegnati a 360° per ridurre il nostro impatto sull’ambiente, anche negli impianti di manutenzione e negli uffici. Nel deposito a Novate Milanese recuperiamo le acque

meteoriche per la pulizia dei treni: nel 2024 abbiamo coperto l’intero fabbisogno idrico per la

rimozione dei graffiti nell’impianto».



Le aziende hanno anche una responsabilità sociale. Come date concretezza a questo

aspetto?

«È un aspetto a cui teniamo molto, anche per la natura del nostro business. Vogliamo essere

promotori di cultura: per esempio, tramite campagne social o collaborazione con le scuole,

lavoriamo per insegnare ai più giovani i buoni comportamenti in viaggio.

Come Trenord siamo tra i fondatori di PARI., associazione di aziende che si sono unite per

diffondere una cultura contro la violenza di genere. Eravamo poco meno di una decina; ora siamo

oltre 40. Supportiamo le aziende nell’adozione di misure per combattere la violenza di genere

all’interno delle imprese e siamo impegnati in un’intensa attività di formazione. Un’azienda è una

comunità che fa rete con altre comunità: è un potenziale che vogliamo sfruttare, per dare il nostro

pur piccolo contributo verso la parità e l’inclusione».