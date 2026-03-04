La rivoluzione quantistica si sta affermando come una delle frontiere tecnologiche più rilevanti della competizione globale contemporanea, destinata a produrre effetti profondi non soltanto nel campo della ricerca scientifica ma anche negli equilibri economici, industriali e geopolitici. In un contesto internazionale caratterizzato da una crescente interconnessione tra innovazione tecnologica e sicurezza nazionale, le tecnologie quantistiche rappresentano infatti uno dei principali ambiti di sviluppo strategico. Più in generale, la trasformazione tecnologica in atto ha assunto una portata tale da incidere in modo strutturale sugli equilibri di potere e sulle dinamiche di sicurezza degli Stati, tanto che oggi l’innovazione non si limita ad accompagnare il cambiamento ma tende a orientarlo e ad accelerarlo, ridefinendo la natura stessa delle minacce e delle opportunità nei sistemi economici e istituzionali.

In questo quadro , ben rappresentato nella relazione annuale dell’intelligence 2026, si colloca la crescente attenzione verso le tecnologie quantistiche, considerate uno dei settori di frontiera su cui si sta concentrando la competizione tra le grandi potenze. Le potenzialità di questi strumenti sono molteplici: dalla possibilità di rendere obsoleti gli attuali sistemi crittografici alla creazione di nuove modalità di comunicazione sicura, fino allo sviluppo di sistemi avanzati di navigazione, ricognizione e simulazione scientifica.

Il cuore di questa rivoluzione risiede nel quantum computing, una tecnologia che sfrutta i principi della meccanica quantistica per affrontare problemi computazionali estremamente complessi. A differenza dei computer tradizionali, che elaborano le informazioni in modo sequenziale, i sistemi quantistici sono in grado di esplorare simultaneamente un numero esponenziale di possibili soluzioni, aprendo prospettive completamente nuove nella simulazione di sistemi fisici, nell’ottimizzazione industriale e nella ricerca scientifica avanzata. Accanto al calcolo quantistico si stanno sviluppando altre due direttrici tecnologiche fondamentali: il quantum sensing, che consente misurazioni di precisione senza precedenti delle proprietà fisiche e trova applicazioni in ambito medico, geologico e militare, e le tecnologie di quantum communication e sicurezza quantistica, destinate a rivoluzionare il campo della crittografia e della protezione delle comunicazioni.

Proprio queste potenzialità spiegano perché la corsa alle tecnologie quantistiche sia oggi uno dei terreni più importanti della competizione internazionale. Stati Uniti, Cina, Unione europea, Giappone e India stanno investendo ingenti risorse nella ricerca e nello sviluppo di queste tecnologie, dando vita a quella che viene sempre più spesso definita una vera e propria “corsa quantistica”. Si tratta di una competizione che ricorda per certi versi la corsa allo spazio del secolo scorso, ma che si svolge oggi nei laboratori di ricerca e nei centri di innovazione tecnologica. Nel panorama globale sono attualmente censite centinaia di aziende attive nel settore, con una significativa presenza europea ma con imprese mediamente più piccole e più giovani rispetto a quelle statunitensi o cinesi. Parallelamente cresce anche la competizione sul terreno dei brevetti: negli ultimi anni sono state registrate circa trentamila famiglie di brevetti legate alle tecnologie quantistiche, con la Cina in posizione dominante, seguita dagli Stati Uniti e, a distanza, dagli altri attori globali.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il settore resta tuttavia in una fase di sviluppo tecnologico ancora incompleta. Le infrastrutture quantistiche richiedono condizioni operative estremamente complesse, come ambienti altamente controllati e temperature prossime allo zero assoluto, elementi che rendono difficile una diffusione commerciale su larga scala nel breve periodo. Al tempo stesso emergono interrogativi rilevanti sul piano della sicurezza e della tutela dei diritti, in particolare per quanto riguarda la protezione delle comunicazioni e dei dati sensibili. La possibilità che in futuro computer quantistici avanzati possano violare gli attuali sistemi di crittografia rappresenta infatti uno dei principali fattori di discontinuità nel paradigma della sicurezza informatica.

In questo scenario, il controllo delle tecnologie emergenti diventa sempre più una componente essenziale della sovranità tecnologica degli Stati. La capacità di sviluppare autonomamente infrastrutture digitali avanzate, gestire dati e algoritmi e controllare filiere tecnologiche strategiche costituisce ormai un elemento centrale della competizione internazionale. Le tecnologie quantistiche si inseriscono dunque in una trasformazione più ampia, in cui il progresso scientifico e tecnologico tende a ridefinire i rapporti di forza tra economie e sistemi politici. La sfida dei prossimi anni non riguarderà soltanto il raggiungimento di traguardi scientifici, ma anche la capacità di integrare ricerca, industria e politiche pubbliche in una strategia coerente di sviluppo tecnologico. In questa prospettiva, la rivoluzione quantistica rappresenta al tempo stesso una straordinaria opportunità di progresso e un terreno di confronto strategico destinato a incidere in modo sempre più rilevante sugli equilibri economici e geopolitici globali.