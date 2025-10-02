Tajani: “Uno spiraglio di pace in Medio Oriente. Ma Hamas deve farsi da parte”

Mentre l’amministrazione Trump prova a rimettere al centro della diplomazia internazionale un piano di pace per il Medio Oriente – che prevede un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas entro 72 ore, il disarmo di Hamas e il graduale ritiro israeliano da Gaza, seguito da un’autorità di transizione postbellica guidata dallo stesso Trump – anche l’Italia ribadisce il suo ruolo. Alla Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di un “concreto spiraglio di pace” dopo due anni di conflitto, pur avvertendo che “non è il momento di coltivare illusioni premature” (il discorso integrale in calce al pezzo).

Roma, ha spiegato, intende fare la sua parte “con concretezza e senza proclami”: quasi 200 bambini palestinesi accolti negli ospedali italiani, oltre 2.400 tonnellate di aiuti alimentari consegnati nella Striscia, un corridoio universitario per studenti e ricercatori palestinesi. “Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas”, ha ribadito Tajani, pur denunciando che la reazione militare israeliana è andata “oltre il diritto alla difesa”.

Sul piano politico-diplomatico, il titolare della Farnesina ha riaffermato il sostegno alla soluzione dei “due popoli, due Stati”. L’Italia, ha detto, è pronta a riconoscere lo Stato di Palestina se saranno rispettate tre condizioni: liberazione di tutti gli ostaggi, disarmo di Hamas ed esclusione del movimento islamista da qualsiasi ruolo politico o di governo.

Nelle stesse ore, la Marina israeliana ha fermato la cosiddetta Flotilla diretta a Gaza: tra i fermati ci sono 22 italiani, che saranno rimpatriati nei prossimi giorni con l’assistenza dei consolati.

Infine, un appello all’unità nazionale contro ogni forma di antisemitismo, pronunciato nel giorno di Yom Kippur: “Chi invoca la distruzione di Israele non è un critico del suo governo, è un antisemita”, ha scandito Tajani, concludendo con una promessa: “L’Italia continuerà a difendere un valore sacrosanto: la pace”.