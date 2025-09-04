Le immagini della parata a Pechino sono negli occhi di tutti: sono le immagini di potenze autocratiche alleate per costruire un nuovo ordine mondiale in cui i propri interessi primeggino e la primazia occidentale declini.



Abbiamo spesso parlato di quanto sia essenziale per l’Unione Europea, soprattutto al tempo di Trump di assumere una soggettualità politica capace di inserirsi in questa dinamica mondiale ed evitare il surclassa mento della democrazia occidentale .Ora c’è un’opportunità importante per dimostrare che esistiamo nel mondo di Trump di Putin e di Xi Jinping.



Da anni si negozia l’accordo di scambio commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur ( Argentina Uruguay, Paraguay e Brasile). Questo accordo comporta vantaggi economici importanti per l’Unione Europea, L’aumento in particolare di esportazioni di prodotti farmaceutici ,di automobili e di macchinari e soprattutto dimostrerebbe che l’Unione Europea esiste e svolge un ruolo geopolitico fondamentale nel mondo .



Ci sono state delle resistenze su questo accordo, soprattutto da parte del settore agricolo e degli ambientalisti, anche se nel nuovo testo approvato dalla commissione europea, sono previste garanzie maggiori sia per i produttori agricoli sia per le preoccupazioni degli ambientalisti e la commissione europea si è impegnata ad adottare un atto giuridico che tuteli il settore agricolo europeo in particolare rispetto alle importazioni di carne di pollo e di manzo .



Dividersi ancora su questo dossier sarebbe esiziale e delittuoso .



I Paesi che hanno mostrato maggiori riserve tra cui Francia, Polonia e Italia sembra che abbiano ora una maggiore disponibilità in funzione delle modifiche introdotte nel nuovo testo di accordo .

Cerchiamo di fare in modo che prevalga questa disponibilità e che si affermi una sana visione degli interessi generali dell’Unione Europea rispetto a criticità modeste che peraltro sono state quasi tutte superate.