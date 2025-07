In corso la visita istituzionale in Giappone per il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha preso parte a una serie di incontri strategici e culturali nell’ambito della cooperazione tra Italia e Giappone.

Il momento centrale della missione è stato l’incontro con il Ministro giapponese delle Infrastrutture e dei Trasporti Hiromasa Nakano, presso la sede del dicastero nipponico. Durante il colloquio, si è proceduto alla firma di un Memorandum di Collaborazione focalizzato sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a campata unica. A darne notizia è stato lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (Mit).

Il documento è stato siglato alla vigilia della visita di Salvini al Ponte dello Stretto di Akashi, considerato il “gemello” giapponese del futuro ponte sullo Stretto di Messina. Il ponte di Akashi è un’opera ingegneristica di rilievo mondiale: alto 282,8 metri, lungo 3.911 metri, e con una campata principale di 1.991 metri, è il secondo ponte sospeso più lungo al mondo.

Il Mit ha sottolineato che: «Tra Salvini e il ministro Nakano c’è stato un confronto cordiale sulla cooperazione tra imprese del settore e sull’Expo di Osaka: il Vicepremier e Ministro ha sottolineato la presenza del Padiglione Italia che sta riscuotendo grande successo».

All’Expo Osaka 2025 Salvini ha fatto tappa visitando il Padiglione Italia, accolto dal Commissario generale per l’Italia Mario Vattani, e dal Console generale d’Italia a Osaka Filippo Manara. In occasione della settimana tematica dedicata al Molise, il ministro ha partecipato alla tradizionale cerimonia giapponese del Tanabata, la “festa delle stelle”, scrivendo un auspicio per il futuro e appendendolo a un ramo di bambù, come vuole l’usanza.

Nel corso della visita, Salvini ha preso parte alla cerimonia della campana di Agnone, simbolo dell’eccellenza campanaria molisana, e ha esplorato le diverse sezioni del Padiglione, tra cui l’esposizione dell’Atlante Farnese, del ritratto di Ito Mancio firmato Domenico Tintoretto, e opere di Michelangelo e Caravaggio.

In particolare, il Ministro si è soffermato sulle torce olimpiche e paralimpiche di Milano-Cortina 2026, ribadendo l’impegno del Mit nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per i Giochi:

«Il ministero è al fianco dei partner istituzionali per garantire Giochi indimenticabili».

Ha quindi visitato anche l’area espositiva del Mit, partner ufficiale del Padiglione Italia, dove ha svelato la videoproiezione istituzionale dedicata al dicastero. Il video – si legge nella nota – racconta:

«la missione profonda del Mit: progettare e costruire per unire, affrontando le sfide sociali, economiche e ambientali con visione e determinazione».

La giornata si è conclusa con la visita di Salvini ai padiglioni di altri Paesi, tra cui Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, a testimonianza di un’agenda internazionale densa di contatti e collaborazioni.