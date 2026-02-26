News

Riforma elettorale, il centrodestra deposita il testo: tre articoli, iter al via dalla Camera

26
Febbraio 2026
Di Ilaria Donatio

Il centrodestra ha depositato in Parlamento il testo della riforma della legge elettorale. Il provvedimento, composto da tre articoli e firmato dai capigruppo di maggioranza, è stato già presentato al Senato ed è in corso di presentazione anche alla Camera.

Secondo quanto si apprende, sarà Montecitorio ad avviare l’iter parlamentare. La scelta di partire dalla Camera indica la volontà della maggioranza di imprimere un’accelerazione al confronto sulla nuova architettura del sistema di voto, uno dei dossier politici più sensibili della legislatura.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sul contenuto della proposta, ma il deposito formale del testo segna l’apertura ufficiale della partita parlamentare. La riforma della legge elettorale, per sua natura, è destinata a incidere sugli equilibri politici e sui futuri assetti istituzionali, e si preannuncia terreno di confronto serrato tra maggioranza e opposizioni.

