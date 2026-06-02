PSG, champion’s League. Una vittoria politica

Il Paris Saint-Germain (PSG) ha vinto il 30 maggio 2026 la sua seconda UEFA Champions League consecutiva, superando l’Arsenal ai calci di rigore. Il club pariginorealizza così un vero e proprio «back-to-back», ovverodue titoli europei conquistati consecutivamente.

Ricevuti il giorno successivo all’Eliseo dal Presidentedella Repubblica francese, Emmanuel Macron, i giocatorie lo staff hanno poi celebrato la vittoria al Parc des Princes davanti a 45 000 tifosi. Quindici anni dopol’acquisizione da parte di Qatar Sports Investments (QSI), il PSG è diventato uno dei marchi sportivi più riconosciuti al mondo e uno dei club più potenti dal puntodi vista finanziario. Ripercorriamo quindici anni di unastrategia di crescita ambiziosa.

Dalla politica delle stelle a un progetto collettivo

Quando QSI acquisì nel 2011 una partecipazione di maggioranza nel PSG per circa 70 milioni di euro, il club non partecipava alla Champions League dal 2004. I primianni dell’era qatariota furono caratterizzati dall’arrivo di grandi stelle internazionali come Zlatan Ibrahimović, Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Nonostantequesti investimenti spettacolari, i risultati si facevanoaspettare. Progressivamente, la strategia sportiva si è evoluta verso la costruzione di una squadra più equilibrata, fondata su giovani talenti di grande prospettiva come Bradley Barcola, Désiré Doué e João Neves. Arrivato sulla panchina parigina nel 2023, Luis Enrique è riuscito a costruire un gruppo la cui coesione e disciplina sono oggi unanimamente riconosciute.

Uno straordinario successo economico

Fin dal suo arrivo, QSI ha perseguito un obiettivo chiaro:trasformare il PSG in un marchio globale. Merchandising, sponsorizzazioni, biglietteria, abbonamenti, partnership commerciali e valorizzazionedel brand sono diventati i pilastri del modello economicodel club. Secondo diverse stime, il Qatar ha investitocirca 1,4 miliardi di euro nel progetto parigino dal 2011. Questi investimenti hanno consentito al PSG di cambiaredimensione e di affermarsi come il club dominante delcalcio francese. Per la stagione 2025-2026, il budget delPSG è stimato in circa 850 milioni di euro, una cifrasenza eguali in Ligue 1. Secondo la Deloitte Football Money League 2026, pubblicata lo scorso gennaio, il PSG occupa il quarto posto a livello mondiale tra i club che generano i maggiori ricavi. Con 837 milioni di euro di entrate registrate nella stagione 2024-2025, il club ha stabilito un nuovo record di ricavi ; il fatturato del club è aumentato di nove volte rispetto al 2011, quandoammontava a 99 milioni di euro.

Anche la valutazione del club ha registrato una crescitaspettacolare, passando da circa 70 milioni di euro nel2011 a 4,2 miliardi di euro nel 2023, secondo Forbes.

Un nuovo titolo europeo con importanti ricaduteeconomiche

Il primo trionfo europeo del PSG nel 2025 aveva giàconsentito al club di incassare circa 154 milioni di euro di ricavi legati alla Champions League, contribuendo a portare le entrate annuali a livelli record. Grazie a questanuova vittoria europea, il club parigino dovrebbenuovamente percepire oltre 150 milioni di euro di ricavidall’UEFA. A questi si aggiungeranno le entrate generatedalla vendita delle maglie, dei prodotti derivati e daidiversi accordi commerciali legati a questo nuovosuccesso.

Una maglia che ora può vantare due stelle.