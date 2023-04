Il nuovo Patto di Stabilità e Crescita è stato presentato dalla Commissione Europea. Si tratta del primo passo che inaugura una fase di confronto e negoziati tra Consiglio e Parlamento per arrivare alla ratifica. Il testo non è dissimile rispetto alle anticipazioni che erano venute fuori, ma soprattutto fa intuire una cosa: le istituzioni comunitarie hanno capito che l’approccio rigorista non ha funzionato e non può funzionare soprattutto nel futuro che ci attende.

I lineamenti

Tuttavia, i parametri di bilancio non vengono eliminati, ma ammorbiditi secondo una diversa governance. Il debito pubblico va ridotto, con l’obiettivo di raggiungere il 60% di rapporto debito/Pil, e restando entro il 3% di disavanzo di bilancio rispetto al Pil. Tali obiettivi possono però essere raggiunti gradualmente, utilizzando piani di rientro di quattro anni, sette per i Paesi ad alto rischio in cui probabilmente rientrerebbe l’Italia. I piani dovranno dimostrare di poter innescare una riduzione del debito per almeno dieci anni. All’interno del piano verrà concessa maggiore flessibilità sugli investimenti produttivi capaci potenzialmente di ridurre il debito, fermo restano che la Commissione resta vigile e agisce con un “braccio preventivo” e un “braccio correttivo”. Ossia valuta la fattibilità delle politiche economiche e determina eventuali modifiche. Ma prima ancora effettua un’analisi sulla sostenibilità del debito.

Il controllo delle istituzioni

Il monitoraggio di Bruxelles apre infatti comunque al rischio di procedure sanzionatorie per debito eccessivo, nel caso in cui si consideri la non aderenza al programma di rientro o la non efficacia di questo. Un aspetto positivo, è che la strategia economico-finanziaria si baserà adesso su una media della spesa netta. Considerando cioè una traiettoria della spesa governativa senza contare gli interessi da pagare, e non più su altri indicatori arzigogolati come il potenziale di crescita. Se infatti il potenziale di crescita era giudicato esaurito, lo Stato doveva contenere le spese per non incorrere in un rapporto deficit/pil più alto. Ora invece basta che questo rapporto sia sceso alla fine di ogni piano.

I tagli

Per quanto riguarda invece il famigerato 3%, il governo dovrà impegnarsi a tagliare una parte di spesa fin quando ci si attesti sopra quel numero. Il taglio è stimato in uno 0,5% del Pil a seconda che l’arco temporale sia di 4 o 7 anni. Per l’Italia si tratterebbe di 8 o 15 miliardi l’anno. Anche se sembra molto, è comunque meno rispetto alla riduzione di un ventesimo l’anno prevista nel vecchio testo.

Berlino perentoria

La regola del risparmio obbligato delle somme appena dette è stato voluto dalla Germania, che per voce del suo ministro delle finanze Christian Lindner ha detto di non volere «un patto di stabilità indebolito» e di considerare questo testo come «un buon inizio per i negoziati». Chiara insomma l’impostazione ancor oggi severa di Berlino, che sa di essere la principale economia europea e per questo anche quella potenzialmente più esposta nei meccanismi di debito-credito tra Paesi dell’area euro. Diversa non a caso la posizione della Francia, secondo cui il nuovo Patto va «nella buona direzione».

Mediazione complessa. Giorgetti non è soddisfatto

Si conta di approvare la riforma entro il 2024, per presentare i piani di rientro dal 2025. A seconda di come andranno i negoziati capiremo se il trattato ne uscirà più o meno stringente. Ad ogni modo, la domanda che bisogna farsi, e che a Bruxelles si sono posti senza però voltare del tutto pagina è: si può ridurre il debito di uno Stato, dando più centralità al risparmio che alla crescita? E si può pensare di ridurre debiti pubblici così alti portandoli al di sotto del 100%, attraverso avanzi di bilancio? La strada è molto difficile. A sottolinearlo è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, il quale non ha nascosto il suo disappunto per il fatto che gli investimenti del Pnrr sono inclusi nella valutazione dei conti pubblici. Il ministro ha spiegato: «È un passo avanti, ma noi avevamo chiesto con forza l’esclusione delle spese d’investimento, ivi incluse quelle tipiche del Pnrr digitale e green deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. Prendiamo atto che così non è. Ogni spesa di investimento – ha continuato il ministro – poiché è rilevante e produce debito per il nuovo patto deve essere valutata attentamente. Quindi occorre privilegiare solo la spesa che effettivamente produce un significativo impatto positivo sul Pil». Giorgetti però teme fortemente che, viste le contingenze, l’Italia possa incontrare difficoltà a far crescere la spesa negli anni a venire e all’interno dei piani, siccome la spesa netta dovrà comunque restare al di sotto del livello di crescita del Pil. A questo punto il confronto in sede comunitaria sarà cruciale.