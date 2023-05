Il governo ha deciso di intervenire con mano pesante in Emilia Romagna e Marche per i danni causati dal maltempo. Quello varato oggi in Consiglio dei ministri è un intervento esemplare di sostegno alle popolazioni colpite. Una minimanovra da 2 miliardi di euro, tanto che lo stesso governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ammesso: «Qui abbiamo portato oggi con noi il sistema delle imprese, i professionisti e i sindacati. Questo modo che abbiamo di lavorare ci ha portato a consegnarvi un documento unitario su pochi punti che riguardano l’emergenza, che avete già affrontato oggi in cdm e su cui ringrazio il governo per la velocità e lo sforzo, e quella della ricostruzione. Nella velocità che saremo in grado di dare e nella bontà delle risposte ai cittadini e alle imprese troveremo la capacità di capirci e di essere capiti».

LE MISURE

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri interviene con finanziamenti mirati ai settori più cilpiti.

Stato di emergenza

Sono stati approvati due provvedimenti: un’ordinanza di protezione civile che estende lo stato di emergenza ai comuni colpiti dalla seconda alluvione e non inclusi nella prima, con riserva di estenderla ai comuni nelle Marche e in Toscana, e il decreto legge Alluvioni.

Cassa integrazione

La normativa prevede la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni, coperta fino a 580 milioni di euro.

Tregua fiscale

Introdotta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi fino al 31 agosto con ripresa dei pagamenti al 20 novembre.

Sostegno agli autonomi

Prevista l’una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere le loro attività, la copertura è fino a 300 milioni di euro.

Agricoltura

Il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle foreste ha stanziato 100 milioni per interventi di indennizzo a favore delle aziende agricole. E sempre dal Masaf sono stati stanziati 75 milioni a valere sul fondo innovazione per l’acquisto di macchinari danneggiati.

Sospensione delle utenze

Sul tema delle utenze è già stata deliberata la sospensione del pagamento da parte di Arera ma c’è una norma che rafforza questa previsione. Per quello che riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma perché su questo fa fede il protocollo di intesa che già esiste tra governo e Abi per la sospensione del pagamento dei mutui in caso di eventi calamitosi.

Supercommissario per la siccità

Nel decreto c’è una misura che riguarda l’estensione delle competenze del commissario nominato per la siccità Nicola Dell’Acqua, per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell’acqua, per cercare di procedere nel modo più veloce possibile da questo punto di vista.

Rinvio dei processi civili e penali

Previsto il rinvio dei processi civili e penali, quando una delle parti o l’avvocato difensore risiedano nelle zone colpite, con la sospensione fino al 31 agosto per quello che riguarda i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari.

Cultura

Il ministero della Cultura ha previsto il temporaneo aumento di un euro del biglietto di ingresso ai musei, i cui proventi saranno utilizzati per mettere in sicurezza i beni culturali interessati dall’alluvione.

Impianti sportivi

Il ministero dello Sport ha messo a disposizione cinque milioni di euro per la manutenzione delle infrastrutture sportive.

Difesa dell’export

Il ministero degli Affari esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione a valere sul fondo Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C’e’ inoltre la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro per tassi agevolati a fondo perduto.

Sostegno alle pmi

Introdotto un rafforzamento dell’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con previsione di un aumento della garanzia fino al cento per cento, con copertura di 110 milioni di euro.

Reperimento risorse

Molte risorse saranno prodotte grazie alla vendita dei mezzi confiscati dall’Agenzia delle dogane. Il ministero dell’Economia ha inoltre autorizzato estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto interamente dedicate all’emergenza.

Università

Un fondo di solidarietà di tre milioni e mezzo di euro è stato creato per i docenti delle università interessate e per i primi interventi di ripristino. Si sta inoltre lavorando per acquistare pc per gli studenti che dovessero operare con la didattica a distanza.