Lega, Roberto Vannacci ha scelto la Circoscrizione Nord-Ovest

Roberto Vannacci ha finalmente scelto la circoscrizione nella quale vuole risultare eletto con la Lega, essendo stato candidato in più di una. Sarà quella del Nord-Ovest, dove aveva ottenuto il maggior numero di preferenze (186.966). Così facendo Angelo Ciocca è il primo dei non eletti che deve lasciare spazio all’ex generale.

«Ringrazio il generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese. Sono sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco», ha detto Matteo Salvini.

Ecco quindi la lista definitiva degli otto eletti a Bruxelles della Lega. Sono Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello, Raffaele Stancanelli.

Angelo Ciopcca è già stato europarlamentare, potrebbe secondo alcuni commentatori aver pagato le critiche al leader leghista dopo i risultati del 2022, ma pare insomma che Salvini lo terrà in un ruolo di servizio del partito. Si salva Susanna Ceccardi che rischiava di non essere eletta. In ogni collegio ci sono esponenti della Lega eletti, uno solo nella circoscrizione Centro.