Dal sostegno al potere di acquisto delle famiglie agli interventi in materia di natalità, passando per una stretta alle pensioni anticipate e per il potenziamento del sistema sanitario. Sono questi i temi più rilevanti affrontati dai 91 articoli della legge di bilancio, di cui The Watcher Post pubblica il testo ufficiale bollinato dalla Ragioneria dello stato.

La manovra da 28 miliardi prevede misure che perseguono gli obiettivi già annunciati dall’Esecutivo e che riguardano per lo più il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie e la promozione della natalità.

Secondo fonti parlamentari, resta confermata l’ipotesi di un iter di approvazione rapido entro metà del mese di dicembre. Tuttavia, è stato lo stesso Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a dichiarare che non “verrà soffocato il dibattito in Parlamento o sarà impedito alle opposizioni di fare il proprio mestiere”. Intanto resta il nodo sul tesoretto che dovrebbe essere destinato proprio alle modifiche parlamentari. Sempre secondo Ciriani, le cifre ad oggi “sono abbastanza indeterminate”, tuttavia tale tesoretto dovrebbe ammontare a circa 200 milioni.