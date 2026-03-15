Ci sono settimane in cui la geopolitica sembra accelerare improvvisamente, trasformando una sequenza di crisi regionali in un unico movimento sistemico. Quella appena trascorsa è stata una di queste. L’escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran ha riportato il Medio Oriente al centro della sicurezza globale, ma soprattutto ha riaperto una questione che in Europa si pensava almeno in parte archiviata: la vulnerabilità energetica dell’economia mondiale. Nel giro di pochi giorni il prezzo del petrolio ha ripreso a correre, i mercati hanno iniziato a prezzare il rischio di interruzioni nelle rotte del Golfo e le principali economie occidentali si sono ritrovate a fare i conti con uno scenario che sembrava appartenere al passato recente: un nuovo shock energetico capace di trasmettersi rapidamente a inflazione, industria e crescita. Il punto critico resta lo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota decisiva del commercio globale di petrolio e gas. Ogni tensione nella regione si riflette immediatamente sui mercati, ma questa volta il timore non riguarda solo il traffico marittimo. Gli attacchi e le contro-operazioni militari degli ultimi giorni hanno riaperto il rischio di un conflitto più ampio, in cui la dimensione energetica diventa leva strategica e strumento di pressione geopolitica. Non è un caso che le capitali occidentali abbiano iniziato a discutere nuove misure di stabilizzazione dei mercati energetici, mentre l’Agenzia internazionale dell’energia valuta interventi straordinari sulle riserve strategiche per attenuare eventuali shock sull’offerta. Se la crisi dovesse consolidarsi, il continente europeo sarebbe probabilmente il primo a pagarne il prezzo economico. L’industria dell’eurozona arriva infatti a questa nuova fase di tensione già indebolita da anni di crescita lenta, costi energetici elevati e competizione globale sempre più intensa. I dati sulla produzione industriale pubblicati nelle ultime settimane mostrano una dinamica fragile, con la Germania ancora in difficoltà e molte economie manifatturiere alle prese con una domanda debole e con margini sempre più compressi. In questo contesto un nuovo aumento del petrolio rischia di agire come moltiplicatore delle fragilità già esistenti, trasmettendosi rapidamente ai costi di produzione e ai prezzi al consumo. È per questo che tra economisti e mercati finanziari sta tornando una parola che sembrava scomparsa dal vocabolario della politica economica europea: stagflazione. La combinazione tra crescita debole e nuova pressione sui prezzi dell’energia potrebbe complicare la strategia delle banche centrali proprio mentre l’inflazione sembrava avviarsi verso una fase di stabilizzazione. Per la Banca centrale europea il dilemma diventa evidente: difendere la stabilità dei prezzi o evitare di frenare ulteriormente un’economia già rallentata da anni di shock energetici e tensioni commerciali globali. La crisi iraniana, in questo senso, non è soltanto un episodio della lunga instabilità mediorientale ma un passaggio che rischia di ridefinire le priorità economiche e politiche dell’Occidente. Energia, sicurezza e politica industriale tornano a intrecciarsi in modo sempre più stretto, mentre le capitali europee sono costrette a ragionare contemporaneamente di difesa delle rotte commerciali, resilienza energetica e autonomia strategica. Dopo anni in cui la globalizzazione sembrava garantire una relativa stabilità delle catene di approvvigionamento, la geopolitica ricorda ancora una volta che l’economia internazionale resta profondamente dipendente dagli equilibri di potere. E che basta una scintilla nel Golfo per rimettere in discussione molte delle certezze su cui si era costruita la fragile stabilità degli ultimi anni.