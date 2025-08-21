Israele lancia l’offensiva su Gaza, Mosca frena sui negoziati per l’Ucraina

Israele ha avviato la prima fase dell’offensiva militare su Gaza City: l’esercito israeliano è entrato in azione questa mattina e tiene pronte a intervenire cinque divisioni, mentre l’esodo della popolazione è in atto. Il New York Times titola: “Con le sue mosse in CisGiordania e nella Striscia, Israele sfida l’indignazione globale”: e spiega: “Israele approva nuovi insediamenti in CisGiordania, uno schiaffo alle speranze di uno Stato palestinese, e le sue azioni mettono in dubbio la possibilità di un accordo per una tregua”.

Dopo una decina di giorni in cui le notizie sull’Ucraina avevano prevalso sui media internazionali, riducendo un po’ l’attenzione sulle decisioni del governo guidato da Benjamin Netanyahu, la guerra nella Striscia di Gaza, che ha già fatto oltre 62 mila vittime palestinesi, in maggioranza bambini e donne, torna in primo piano. L’offensiva, decisa dieci giorni or sono e largamengte annunciata, deve dare a Israele il pieno controllo di Gaza City, svuotata di un milione di abitanti – circa la metà del totale della Striscia – e ormai in gran parte trasformata in una spianata di macerie.

Anche ieri i morti fatti dai militari israeliani sono stati decine: almeno 80, secondo fonti palestinesi. La guerra scattò l’8 ottobre 2023, dopo che, il 7 ottobre, raid terroristici condotti da Hamas e altri gruppi palestinesi avevano fatto circa 1200 vittime in Israele e condotto alla cattura di circa 250 ostaggi, una cinquantina dei quali devono ancora essere restituiti alle loro famiglie – una ventina sarebbero ancora vivi -.

Le due iniziative israeliane – l’inizio dell’offensiva e il via libera a ulteriori insediamenti – suscitano timori e condanne quasi in tutto il Mondo. L’Unione europea chiede a Israele di ripensarci. L’Amministrazione Trump 2, invece, sembra dare il suo avallo; anzi, il Dipartimento di Stato licenzia un funzionario che, la scorsa settimana, aveva espresso le proprie condoglianze dopo l’uccisione di una troupe di giornalisti di Al Jazeera, insieme ad altri civili.

Secondo il Washington Post, il licenziamento di Shahed Ghoreishi, che aveva anche espresso critiche al trasferimento forzato di centinaia di migliaia di palestinesi nella Striscia, vuole mandare “un messaggio raggelante” ai funzionari del Dipartimento di Stato: ogni forma di comunicazione che non suoni pro-israeliana non sarà tollerata, anche se consona a consolidate linee guida politiche degli Stati Uniti, tipo il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

L’offensiva militare e il via libera ai nuovi insediamenti, il cui obiettivo dichiarato è privare di senso l’espressione Stato palestinese, facendo venire meno la continuità territoriale delle aree controllate dalle autorità palestinesi, arrivano mentre ancora si attende la risposta israeliana alle ultime proposte negoziali arrivate dal Cairo e già accettate da Hamas: l’idea, non nuova, è una tregua, in cambio della liberazione di una decina di ostaggi e della restituzione dei corpi di una ventina; la tregua dovrebbe servire a negoziare la cessazione delle ostilità e la restituzione di tutti gli ostaggi. Ma il no di Israele a questo piano appare implicito in quanto sta avvenendo.

Ucraina: Mosca frena, ‘Putin aspetta che Trump si stufi’

L’Ucraina resta, comunque, alta nelle notizie. Il Washington Post ci apre: “I limiti della diplomazia di Trump appaiono chiari nel momento in cui Mosca frena sui piani di pace per l’Ucraina e oppone resistenza a un Vertice fra Putin e Zelensky e sulle garanzie di sicurezza”, alla cui definizione vuole – ovviamente – partecipare.

Il giornale ricorda che le affermazioni di Trump dopo il vertice di Ferragosto in Alaska con Putin, secondo cui le posizioni del leader russo “erano cambiate”, avevano lasciatio stuopiti gli analisti”: esse si rivelano ora false. In un commento, il giornale scrive che Putin, dal canto suo, era uscito bene dal vertice con Trump, ma che ora sta forse esagerando e suscita la reazione ucraina ed europea.

Secondo Politico, invece, il presidente russo sta semplicemente aspettando che Trump “si stufi” dell’Ucraina e si dedichi ad altro, giocando sulla volubilità e l’incostanza del magnate presidente.

Sempre sul fronte internazionale, c’è una esclusiva del Wall Street Journal: la Corea del Nord disporrebbe di una base segreta per il lancio di missili a lungo raggio lungo la frontiera cinese.

Nel suo primo mandato, Trump aveva incontrato tre volte il dittatore nord-coreano Kim Jong-un, con l’intento di ottenere la ‘denuclearizzazione’ del Paese che, da allora, ha aumentato il proprio arsenale missilistico e nucleare. L’unico risultato di quei vertici fu la riabilitazione internazionale del dittatore nord-coreano, così come il vertice in Alaska ha ‘sdoganato’ Putin da paria a leader cui rendere onore e con cui negoziare.

Però, l’ultima breaking news battuta nella nostra notte dalla Ap riguarda una vicenda di politica interna: dopo mesi di tiremmolla, e clamorose quanto inutili proteste democratiche, la Camera del Texas a maggioranza repubblicana ha approvato la nuova mappa dei collegi elettorali dello Stato, in vista delle elezioni di midterm del novembre 2026: la nuova mappa mira a garantire più seggi ai repubblicani, almeno cinque nello Stato che è il secondo per popolazione dell’Unione. La mossa, scrive l’Ap, è stata sollecitata direttamente dal presidente Trump, nel tentativo di difendere e consolidare kla risicatissima maggioranza repubblicana nella Camera federale. La mappa deve ancora essere approvata dal Senato del Texas e firmata dal trumpianissimo governatore Ray Abbott per entrare in vigore, ma entrambi i passaggi sono formnalkità. Fox News dedica il suio titolo porinicolae a questa vicenda e alla possibilità che i democratici reagiscano con una mossa analoga in California, Stato da loro controllato.

