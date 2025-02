Imperialismo Usa-Russia, ora serve l’asse franco tedesco

La cautela che mi portava a pensare ad una tattica europea fondata sul “bastone e la carota” nei confronti di Trump, è travolta dal tenore degli interventi che il Presidente USA ha effettuato nelle ultime ore.

Le dichiarazioni sull’Ucraina e sul suo Presidente democraticamente eletto, sono di gravità inaudita.

Mistificano la realtà, scambiano aggressori e aggrediti, affibbiano responsabilità che né il popolo ucraino né il suo Presidente hanno, ed elevano ad interlocutore privilegiato chi ha invaso uno Stato sovrano.

Un falso storico propinato senza pudore, che segue gli interventi arroganti e prepotenti su Groenlandia, Panama, Canada e la idea barbara della deportazione dei Palestinesi da Gaza.

La deriva imperiale di Trump si sposa con la natura imperiale di Putin e con la intolleranza loro e dei nuovi potenti del digitale per la democrazia.



L’UE è nel mirino perché è l’espressione realizzata della democrazia transnazionale!

Va abbattuta con le armi della minaccia o della blandizia, con le interferenze pesanti e inaccettabili sui processi elettorali.

Mi pare che qualcuno dei leader europei abbia capito che la fase della “confort zone” è finita!

Sì prova a reagire.

Ovviamente con la lentezza propria delle istituzioni europee e le divisioni che sappiamo.

Molto importante sarà l’esito del voto in Germania perché senza il rilancio di un motore franco tedesco, in cui la Francia ha anche il potere di deterrenza nucleare, non è credibile una controffensiva politica europea. Dove andrà la Meloni? Io credo che si arrampicherà sugli specchi, per non farsi scavalcare da Salvini o persino da Conte nel rapporto con Trump, senza perdere del tutto l’aggancio con gli altri leader europei. E a proposito di Conte, dopo le dichiarazioni sue e quelle di Marina Berlusconi è fuori tema chiedersi se una convergenza tra moderati e riformisti sia meno coerente e utile alla Italia di un campo largo in cui si diverge sulle questioni principali, a cominciare dalla politica estera?