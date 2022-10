Nel Consiglio dei ministri che si è riunito oggi pomeriggio il governo ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari. «Non ci sono problemi di alcun genere – ha chiarito la Meloni – nel Cdm sui respira un clima di grande compattezza ed entusiasmo pur nella consapevolezza delle difficoltà, trovarsi a governare la nazione in uno dei momenti più difficili della sua storia porta mettere da parte gli individualismi. L’obiettivo è stato sempre quello di arrivare a una soluzione, e questo vale anche per la squadra dei sottosegretari. Il criterio era quello di trovare le persone migliori per determinati incarichi. C’era il tema importante della rappresentanza femminile ma anche territoriale, un lavoro difficilissimo e noi lo abbiamo fatto in poche ore».

I SOTTOSEGRETARI

Agli Esteri vanno Giorgio Silli e Maria Tripodi; agli Interni Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni; alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari: alla Difesa Isabella Rauti e Matteo Perego; all’Economia Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; al Mise Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci; al Mite Claudio Barbaro; all’Agricoltura Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo; alle Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante; al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon; all’Istruzione Paola Frassinetti; a Università e ricerca Augusta Montaruli; alla Cultura Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; alla Salute Marcello Gemmato; ai Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. I sottosegretari alla presidenza del Consiglio sono Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe).

I VICEMINISTRI

Oggi il Cdm ha dato l’ok solo alla lista dei sottosegretari, per i viceministri, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Ma gli otto nomi a cui dovrebbe essere attribuita la delega sono: Edmondo Cirielli (Fdi) agli Esteri, Francesco Paolo Sisto (Fi) alla Giustizia, Maurizio Leo (Fdi) al Mef, Valentino Valentini (Fi) al Mise, Vannia Gava (Lega) all’Ambiente, Galeazzo Bignami (Fdi) ed Edoardo Rixi (Lega) a Infrastrutture e Trasporti, e Maria Teresa Bellucci (Fdi) al Lavoro e politiche sociali. Il giuramento in Quirinale si svolgerà il 4 novembre.