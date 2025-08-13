News

Il boom del mercato delle sponsorizzazioni sportive

13
Agosto 2025
Di Paolo Bozzacchi

Altro che spirito sportivo. Lo sport è un mercato immenso, e le imprese stanno sempre più attenzionando il settore. Lo dimostrano i numeri, visto che nel mondo secondo i dati di Research and Markets le sponsorizzazioni sportive nel 2024 hanno raggiunto quota 66 miliardi di euro. Il trend per quest’anno è positivo e si attendono 70 miliardi di euro di ricavi, che entro i prossimi 4 anni – lasso temporale olimpico – saliranno fino a sfiorare i 90 miliardi di euro. Stiamo parlando per i prossimi anni di una crescita del 28%. 

Dove lo sport macina sponsor
A livello continentale, è l’America a guidare la classifica del mercato delle sponsorizzazioni sportive. Segue l’Europa, che focalizza l’attenzione su calcio, tennis, pallavolo e basket. Chiude il podio l’Asia. Dal punto di vista dei Paesi investitori guidano la Cina e l’India.

Il trend in Italia
Marcel Vulpis, professore di Sport Management dell’Università Telematica Pegaso: «In Italia nel 2023 gli investimenti in sponsorizzazioni nel mondo dello sport si sono attestati a circa gli 1,1 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al 2022. Nel 2024 la crescita è salita al 6%, trainata da eventi come le Olimpiadi e gli Europei di calcio. In futuro ci sarà una maggiore attenzione agli sport femminili, l’ascesa dello streaming per la fruizione degli eventi, l’impatto dei media sulla crescita di nuovi formati e sport globali e l’influenza degli influencer e delle criptovalute sulle sponsorizzazioni. Cresceranno visibilmente sia gli sport elettronici (e-sports) sia quelli da combattimento. Tutti gli sport di alto livello collegati a grandi fan base e audience sono sotto i riflettori di aziende partner o potenziali investitori. Il modello sport e spettacolo, sport e intrattenimento diventerà sempre più premiante. Il benchmark portato all’estremo è la Kings League, un format nuovo che sta esplodendo a livello internazionale». 

Classifica sport per attrazione sponsorizzazioni
Al primo posto per sponsorizzazioni c’è il soccer, il nostro calcio. Che occupa il 35% del mercato globale di settore. Segue il football americano (NFL), che vanta il primato nazionale USA su basket e baseball dal 2017. Chiude il podio mondiale il basket NBA. Quarta piazza per la Formula 1, che precede l’hockey su ghiaccio della NHL.

Video in evidenza

Dazi, le sfide dell’imprenditoria italiana. Con Paolo Agnelli
Dazi, le sfide dell’imprenditoria italiana. Con Paolo Agnelli

giovedì 7 Agosto 2025
Giustizia: che riforma sarà
Giustizia: che riforma sarà

mercoledì 6 Agosto 2025
Draft | Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM
Draft | Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM

venerdì 1 Agosto 2025