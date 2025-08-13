Il boom del mercato delle sponsorizzazioni sportive

Altro che spirito sportivo. Lo sport è un mercato immenso, e le imprese stanno sempre più attenzionando il settore. Lo dimostrano i numeri, visto che nel mondo secondo i dati di Research and Markets le sponsorizzazioni sportive nel 2024 hanno raggiunto quota 66 miliardi di euro. Il trend per quest’anno è positivo e si attendono 70 miliardi di euro di ricavi, che entro i prossimi 4 anni – lasso temporale olimpico – saliranno fino a sfiorare i 90 miliardi di euro. Stiamo parlando per i prossimi anni di una crescita del 28%.

Dove lo sport macina sponsor

A livello continentale, è l’America a guidare la classifica del mercato delle sponsorizzazioni sportive. Segue l’Europa, che focalizza l’attenzione su calcio, tennis, pallavolo e basket. Chiude il podio l’Asia. Dal punto di vista dei Paesi investitori guidano la Cina e l’India.

Il trend in Italia

Marcel Vulpis, professore di Sport Management dell’Università Telematica Pegaso: «In Italia nel 2023 gli investimenti in sponsorizzazioni nel mondo dello sport si sono attestati a circa gli 1,1 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al 2022. Nel 2024 la crescita è salita al 6%, trainata da eventi come le Olimpiadi e gli Europei di calcio. In futuro ci sarà una maggiore attenzione agli sport femminili, l’ascesa dello streaming per la fruizione degli eventi, l’impatto dei media sulla crescita di nuovi formati e sport globali e l’influenza degli influencer e delle criptovalute sulle sponsorizzazioni. Cresceranno visibilmente sia gli sport elettronici (e-sports) sia quelli da combattimento. Tutti gli sport di alto livello collegati a grandi fan base e audience sono sotto i riflettori di aziende partner o potenziali investitori. Il modello sport e spettacolo, sport e intrattenimento diventerà sempre più premiante. Il benchmark portato all’estremo è la Kings League, un format nuovo che sta esplodendo a livello internazionale».

Classifica sport per attrazione sponsorizzazioni

Al primo posto per sponsorizzazioni c’è il soccer, il nostro calcio. Che occupa il 35% del mercato globale di settore. Segue il football americano (NFL), che vanta il primato nazionale USA su basket e baseball dal 2017. Chiude il podio mondiale il basket NBA. Quarta piazza per la Formula 1, che precede l’hockey su ghiaccio della NHL.