Maurizio Gasparri si dimetterà in giornata dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è convocata una riunione dei senatori azzurri con all’ordine del giorno la scelta del successore: la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa, che nelle ultime settimane aveva incontrato a Milano Marina Berlusconi.

La spallata è arrivata da una lettera firmata da 14 senatori su 20 – la maggioranza del gruppo – in cui si afferma che per l’unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama. Tra i firmatari figurano i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini. A Gasparri sarebbero state concesse 48 ore per gestire la exit strategy. Interpellato dall’Ansa, il diretto interessato ha risposto con un secco: «Non ho nulla da dichiarare».

Marina Berlusconi da mesi chiedeva un ricambio dei capigruppo tra Camera e Senato. A dare il via alla raccolta firme sarebbe stato il senatore Claudio Lotito. I vertici di Forza Italia si sono riuniti giovedì mattina senza però affrontare la questione, con il segretario Antonio Tajani impegnato a fare il punto con i segretari comunali e provinciali del partito.

Dopo l’esito del referendum altri personaggi importanti potrebbero avvicendarsi anche alla Camera. Il partito azzurro è impegnato in un confronto franco e deciso.