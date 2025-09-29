Si apre a Parigi la Fashion Week

Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025, le strade di Parigi si trasformano nel palcoscenico della Paris Fashion Week dedicata alla primavera/estate 2026. Il programma, che al momento conta 76 sfilate e 36 presentazioni, si apre con Weinsanto e si chiude con Meryll Rogge. Nel mezzo, non mancano i grandi nomi della moda internazionale, da Hermès a Givenchy, da Chloé a Saint Laurent, fino a Louis Vuitton e Balmain, insieme a numerosi debutti che promettono di scrivere nuove pagine nella storia dello stile.

Tra gli appuntamenti imperdibili spicca la prima collezione di Matthieu Blazy per Chanel, in calendario la sera di lunedì 6 ottobre: dopo l’esperienza da Bottega Veneta, il designer porterà la sua cifra creativa all’interno della maison francese. Un altro momento cruciale sarà la sfilata di Balenciaga diretta da Pierpaolo Piccioli, prevista per sabato 4 ottobre, che segnerà l’inizio di una nuova fase per il brand. Domenica toccherà a Duran Lantink debuttare alla guida creativa di Jean Paul Gaultier, mentre il venerdì precedente Jack McCollough e Lazaro Hernandez presenteranno la loro prima collezione per Loewe. Grande attesa anche per l’esordio di Jonathan Anderson da Dior con la collezione donna, fissato per mercoledì 1 ottobre, e per il ready-to-wear di Glenn Martens per Maison Margiela, atteso sabato. Giovedì 2 ottobre sarà invece il turno di Miguel Castro Freitas, che firmerà la sua prima sfilata per Mugler.

Partecipare a una sfilata rimane un sogno per molti appassionati, ma oggi il digitale ha reso più accessibile l’esperienza: grazie al live streaming, sarà possibile seguire in diretta gli show dai siti ufficiali e dai canali social dei brand (gli orari sono riportati più sotto). Per chi vuole approfondire la storia della moda e dell’haute couture, sono disponibili i nostri articoli e podcast dedicati. E, per curiosità, lo sapevate che un tempo si è persino organizzata una sfilata in mare aperto, a bordo del transatlantico Cristoforo Colombo?