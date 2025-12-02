Le autorità del Canton Zurigo hanno smantellato una rete di riciclaggio che operava attraverso un servizio di mixing di Bitcoin attivo dal 2016. La piattaforma, accessibile sia dal web tradizionale sia dalla darknet, permetteva di mescolare criptovalute provenienti da molteplici indirizzi, restituendole in forma anonimizzata e rendendo così estremamente difficile tracciarne la provenienza. Questo meccanismo era utilizzato da persone coinvolte in attività criminali come ransomware, truffe online, furti di criptovalute e transazioni su mercati illegali.

Secondo gli inquirenti, il volume totale delle operazioni effettuate nel corso degli anni supera il miliardo di franchi, a conferma dell’ampiezza del circuito illegale che si era sviluppato attorno al mixer. L’azione di polizia, condotta negli ultimi giorni di novembre, ha portato al sequestro dei server su cui si basava l’infrastruttura, alla chiusura del dominio associato e alla confisca di circa 12 terabyte di dati utili a comprendere il funzionamento del sistema e l’identità degli utenti.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre bloccato un patrimonio in criptovalute per un valore di circa 23 milioni di franchi, ossia gli attivi digitali ancora riconducibili alla piattaforma al momento del sequestro. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta con forti componenti internazionali, che ha coinvolto anche autorità estere impegnate nel contrasto al riciclaggio tramite criptovalute.

Ora le autorità stanno analizzando la grande mole di dati raccolti, con l’obiettivo di ricostruire l’intera rete, individuare i responsabili e seguire il percorso dei fondi illeciti. Il caso mostra quanto alcuni strumenti pensati per garantire maggiore anonimato nelle transazioni digitali possano diventare veicoli efficaci per riciclare denaro su scala globale, sfuggendo ai controlli tradizionali e imponendo alle autorità sfide investigative sempre più complesse.