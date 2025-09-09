Reputazione top manager: podio Berlusconi, Descalzi, Messina

Mare calmo ad agosto nella classifica per la reputazione online dei top manager italiani, curata dall’Osservatorio di Reputation Manager. Conferma al primo posto per Pier Silvio Berlusconi (85,95), che con l’acquisizione della tedesca Prosiebensat ha fatto nascere un gruppo da oltre 300 milioni di spettatori. Stabile al secondo posto ma molto più vicino alla vetta il Ceo di Eni, Claudio Descalzi (85,85), che ha presentato una semestrale con profitti per oltre 2,5 miliardi di euro. Conferma il terzo posto con punteggio in crescita Carlo Messina (85,29), Ceo di Intesa Sanpaolo, che ha battuto le stime con un utile semestrale netto a quota 5,2 miliardi di euro. Risale al quarto posto ad appena un punto dal podio Andrea Orcel (84,27), che ha portato Unicredit a superare i 100 miliardi di euro di capitalizzazione e sta puntando a salire ancora in Commerzbank.

Dal quinto al settimo posto in un fazzoletto

Quinta piazza per il Ceo di A2A Renato Mazzoncini (79,91), tallonato al sesto posto dal Ceo di Poste Matteo Del Fante (79,55), grazie a utili in crescita del 14% trainati dai servizi finanziari e Bancoposta. Settimo posto per Luca de Meo (79,40), passato in queste ore da Renault a Ceo del gruppo del lusso Kering.

Cairo, Benetton e Donnarumma chiudono la Top10

Ottava piazza confermata per Urbano Cairo (76,99), Presidente e Ceo di RCS MediaGroup, davanti di appena 2/100 di punto da Alessandro Benetton (76,97). Chiude la Top10 il Ceo di FS, Stefano Donnarumma (73,53), che ha portato i ricavi semestrali a 8,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024.

Meno di un punto tra le posizioni 11 e 16

Undicesima la prima donna della classifica: la Ceo di Illy Cristina Scocchia (69,98), davanti alla Ceo di Terna Giuseppina Di Foggia (69,72). In crescita di due posizioni al tredicesimo posto il Ceo di Fincantieri, Pierroberto Folgiero (69,70) che ha presentato conti in crescita, continua in rally in borsa e annuncerà il nuovo piano industriale entro fine anno con focus difesa. Sale di due posizioni alla numero 14 il Presidente di Iren, Luca Dal Fabbro (69,28), davanti al Ceo di Enel Flavio Cattaneo (69,18) che guadagna tre posizioni con semestrale in crescita. Balzo di 6 posizioni alla casella 16 per il Ceo di Bpm, Giuseppe Castagna (69,08), che in questi mesi di risiko bancario ha rafforzato la sua leadership. Chiudono la Top20: Pietro Labriola (67,86), Gian Maria Mossa (67,80), Brunello Cucinelli (67,35) e Francesco Millieri (66,28).

Balzi in avanti significativi

Sale di 6 posizioni alla numero 22 Roberto Cingolani, ne guadagna addirittura 15 Luigi Lovaglio (posizione 24) con l’acquisizione MPS di Mediobanca. Dieci gradini in sù per Stephan Winkelmann (posizione 35), sedici balzi in avanti per Claudio Andrea Gemme (posizione 50). Undici posizioni guadagnate, infine, per il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta (posizione 73).