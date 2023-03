Ex parlamentare, editorialista, autore di libri sulla comunicazione politica e Presidente della Fondazione Pensiero Solido. La prima puntata del nuovo format di The Watcher Post Periscopio ha come ospite Antonio Palmieri, autore del libro di recente uscita “Tecnologia Solidale”, con cui abbiamo parlato non solo delle enormi opportunità che ci offre il digitale, ma anche del ruolo centrale della responsabilità dei singoli nel suo uso, a favore di un beneficio comune.

PERISCOPIO

“Periscopio – visioni di prospettiva” è il nuovo format video di The Watcher Post, a cura di Axel Donzelli. Al lungo novero di tematiche approfondite dalla nostra testata mancava quella del cambiamento. Cambiamento del pensiero, della relazione e del linguaggio, che molto spesso parte proprio dalla comunicazione e dalla dialettica mediatica. Lo facciamo cercando di individuarne gli artefici o i testimoni e con loro avviare delle riflessioni, sintetizzate in interviste. Lo schema è semplice, solo due sgabelli e tanto contenuto.