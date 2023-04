L’intervista di Axel Donzelli a Margherita Carusi per Periscopio

Dai temi di innovazione e sostenibilità sociale, fino all’impegno politico nella sua città. In questa puntata di Periscopio Axel Donzelli incontra Margherita Carusi, Project Lead dell’Associazione Il Cielo Itinerante e Presidente della Commissione Cultura e Commercio del Municipio 1 di Milano.

Si definisce ingegnere perché le piace capire come funziona il mondo, in quanto “più mi cimento nella sua comprensione, più mi accorgo di quante cose ci siano da cambiare”. La volontà, quindi, è quella vi volersi battere in prima persona per questo cambiamento. Motivo, questo, che l’ha portata a impegnarsi in prima persona in politica: oggi, infatti, è Consigliere e Presidente della Commissione Cultura e Commercio del Municipio 1 di Milano. Secondo Margherita Carusi “il Municipio è il primo punto di contatto tra le istituzioni e il cittadino, un’occasione per me unica per cominciare a dare il mio contributo”.

Parallelamente all’attività politica, però, Margherita Carusi si occupa di innovazione e sostenibilità sociale, sia nel privato che nel terzo settore. Il Cielo Itinerante ,associazione italiana non-profit di cui è Project Lead, è stata fondata nel 2021 con “l’obiettivo di avvicinare allo studio delle materie STEM i bambini e le bambine in situazioni di povertà educativa e disagio sociale, sperimentando metodi formativi innovativi, sia negli ambiti di intervento sia nelle modalità operative. L’associazione considera la cultura scientifica, matematica e tecnologica uno degli elementi essenziali per una società inclusiva, che offra uguaglianza di opportunità per tutti, indipendentemente dal livello socio economico di provenienza”.

