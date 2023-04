ChatGpt resta ancora inaccessibile in Italia, al netto degli stratagemmi già ben conosciuti per aggirare il bando. Lo stallo è un fatto che va oltre la fattispecie, ma avviene in un periodo in cui le istituzioni si interrogano più approfonditamente sui rischi della sempre maggiore digitalizzazione in rapporto ai minori ma non solo. In ragione di ciò, la commissione Cultura ha convocato oggi in audizione Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. Scopo di Marzano è stato illustrare le possibilità giuridiche attualmente già disponibili utili a trovare un equilibrio tra tutela e autodeterminazione del minore nello spazio digitale, soprattutto riguardo ai social ai media e ai programmi di intelligenza artificiale.

Il professore ha ricordato che la soglia per il consenso autonomo alla fruizione di contenuti di società dell’informazione, anche per usare l’applicazione di intelligenza artificiale oggi più diffusa, ossia ChatGpt, è 16 anni. Così come disposto dal testo per la protezione dei dati Ue (Gdpr). A questo punto sorge il problema di come verificare l’identità del minore. Sebbene infatti i meccanismi di controllo vadano perfezionati, sarebbe troppo invasivo secondo Marzano usare il riconoscimento facciale. Una questione, ha spiegato il professore, affrontata attraverso l’azione congiunta di Agcom e del Garante che stanno collaborando per imporre alle piattaforme dei sistemi di verifica più efficaci e un’informativa preliminare all’accesso che sia comprensibile.

Alla base della collaborazione tra Agcom e Garante c’è la prevenzione di atti incresciosi come la morte di ragazzi in seguito a cyber bullismo o giochi pericolosi. Episodi, questi, che sono purtroppo accaduti. Basti pensare al 2021, quando una bambina palermitana si sottopose a una prova di coraggio su TikTok e ne rimase vittima.

La ratio verso cui si vuole andare in Italia, è quello della verifica documentale, incentrata precisamente sull’accertamento della data di nascita. Ci si sta lavorando già adesso, sia sul piano nazionale che europeo. La disciplina europea sulla verifica dell’età infatti da quest’anno è approntata e verrà perfezionata dal 2024 con la nascita del portafoglio digitale e dell’identità digitale europea, che dovrebbe permettere di gestire meglio le dinamiche che nascono sui social.

Ogni azione, però, ha il suo rovescio della medaglia. L’identità digitale, e in generale un maggiore controllo, limitano la privacy e la libertà d’espressione? Il rischio c’è. Paolo Marzano ha spiegato quanto sia importante l’articolo 8 del Gdpr, ovvero quello che esclude il monitoraggio costante degli utenti che hanno fornito dati alle società digitali. La strada insomma non deve essere «la schedatura del minore». Questo parametro, ossia l’esclusione dal controllo preventivo e dall’accertamento diretto da parte delle società di atti illegali, può essere derogato però nei casi in cui si debba intervenire su possibile fruizione di pedopornografia o di esposizione a pericoli per l’incolumità. La legge italiana lo permette e la soluzione più efficace è la rimozione del contenuto. Per il resto, un ecosistema digitale sano, dice il professore, si può ottenere solo «con l’educazione del minore che permetta un sempre migliore discernimento».