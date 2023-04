Promosso il referendum che ferma l’invio di armi

Si è sempre detto che, la maggioranza degli italiani non desiderasse un impegno concreto nella questione ucraina. Una posizione che trova la sua espressione in movimenti e personaggi pubblici anche molto noti. Il dibattito si è talmente sviluppato da arrivare alla promozione di un referendum per bloccare l’invio di armi.

Il primo quesito

L’iniziativa è promossa dal Comitato Generazioni Future, presieduto dal giurista Ugo Mattei, e dal Comitato Ripudia la Guerra. Entrambi si stanno muovendo per ottenere l’ammissibilità di tre quesiti. Due si concentrano sul tema bellico e riguardano specificamente l’invio di armi. In primis si chiede al cittadino votante se è d’accordo nell’abrogare il decreto-legge del dicembre 2022, poi convertito in legge, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l’assistenza militare all’Ucraina.

Questo il quesito referendario: «Vuoi tu che sia abrogato l’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina), convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023 nelle parole: “È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite”?».

Il secondo va più profondo

Poi si va alle fondamenta giuridiche dell’atto, quando ci si propone di abrogare anche una legge del luglio 1990, che permette di derogare al divieto di esportazioni di armamenti verso Paesi coinvolti in un conflitto, nel caso esista una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora anche questo quesito fosse votato, per rifornire di nuovo l’Ucraina non basterebbe un atto di indirizzo al Parlamento con riscontro positivo, ma l’emanazione di una legge. Dunque una piena assunzione di responsabilità.

Nel secondo quesito appunto si legge: «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 09 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “6. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere”) limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere“?».

Soldi alla sanità, non per la guerra

Terzo quesito, che può sembrare slegato dagli altri due, coinvolge il settore sanitario e intende escludere le strutture sanitarie private dai finanziamenti dei piani sanitari territoriali, ridando centralità alla sanità pubblica, anche a discapito delle spese militari. Il quesito recita: «Vuoi tu abrogare l’art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), comma 13, decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – Supplemento ordinario n. 137)) limitatamente alle parole “e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale?».

La sfida

Agli attivisti servono 500.000 firme, da raccogliere in 90 giorni. I banchetti sono già iniziati lungo tutto il territorio nazionale. Se la raccolta andrà a buon fine la Corte di Cassazione dovrà valutare la conformità alla legge delle richieste referendarie, sulla loro ammissibilità l’ultima parola spetta invece alla Corte Costituzionale. In caso di via libera, e su deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica indice il referendum indicandone la data. Anche se si deciderà per l’indizione del referendum, i tempi tecnici porterebbero il suo svolgimento al prossimo anno, in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per essere valido serve il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Impresa ardua, che tuttavia sarà sospinta da personaggi molto in vista nella scena pubblica: Da Virginia Raggi a Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, insieme a Carlo Freccero. Pare anche che abbia aderito al Comitato Ripudia la Guerra il fisico Carlo Rovelli. Personaggi molto visibili, oggi percepiti come alternativi al mainstream, capaci comunque di smuovere diverse decine di migliaia di persone, così come accaduto nelle scorse elezioni quando il consenso di ampie fasce sociali fu convogliato verso piccoli partiti anti-sistema. In quel contesto non equipaggiati per vincere. Tuttavia, in proporzione, probabilmente quei numeri del settembre 2022 hanno le potenzialità di far arrivare il referendum al vaglio della Cassazione.