Si è aperta oggi alla Farnesina la seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy, l’appuntamento che riunisce istituzioni, ricerca e imprese per fare il punto sullo sviluppo delle attività spaziali in Italia.

L’iniziativa è promossa dall’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE), presieduto dall’onorevole Andrea Mascaretti (FdI), con il supporto di Inrete, PwC, SDA Bocconi e la partnership dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il programma 2025 prevede tre tappe – Roma, Torino e Milano – e dieci sessioni tematiche dedicate ai principali driver di crescita del settore: dalla diplomazia spaziale all’intelligenza artificiale, fino alla sicurezza e alla formazione.

La prima giornata, ospitata nella Sala Aldo Moro del ministero degli Esteri, si è aperta con il panel “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”, incentrato sul ruolo crescente della cooperazione tra Stati, agenzie e imprese nella definizione di regole e governance globale per un uso sicuro e sostenibile dello spazio.

Ad inaugurare i lavori è stato il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha richiamato la necessità di valorizzare un comparto “di enorme rilievo industriale e strategico, ma di cui in passato si è parlato troppo poco”.

“Noi italiani abbiamo un saper fare straordinario – ha detto Tajani – i satelliti Galileo, la grande costellazione europea, sono in gran parte frutto della scienza e della conoscenza italiana. È un settore non inquinante, di alta tecnologia, e non possiamo rinunciare a svolgere un ruolo di primo piano nella politica industriale europea.”

Il ministro ha poi sottolineato le potenzialità trasversali della Space Economy: “Lo spazio può contribuire alla competitività industriale e agricola, alla protezione civile e al traffico aereo. Combinando i segnali delle costellazioni satellitari si possono salvare vite in tempi più rapidi. E non si può trascurare quanto lo spazio possa essere utile per la sicurezza europea.”

Nel corso della sessione inaugurale è intervenuta anche Antonella Sberna (Ppe), vicepresidente del Parlamento europeo, che ha ribadito la centralità della cooperazione internazionale e del ruolo italiano nel quadro Ue: “L’Italia e l’Europa possono essere interlocutori alla pari e complementari con gli Stati Uniti nel settore dello spazio. Siamo attenti al lavoro che il governo italiano sta facendo in questo senso – ha detto Sberna – e riconosciamo l’elevata qualità delle aziende italiane. Lo spazio è uno strumento reale di economia”.

A margine dell’incontro, Andrea Mascaretti ha ricordato che la Space Economy “non significa soltanto entrare in orbita, ma costruire un’economia dello spazio capace di generare ricchezza e benessere attraverso le nuove tecnologie”.

“L’Italia ha grandissime eccellenze industriali – ha spiegato il presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (IPSE) – ed è stato il primo Paese europeo ad adottare una legge sulla Space Economy. Siamo una potenza spaziale a tutti gli effetti: nel 1964 fummo il terzo Paese al mondo a mettere in orbita un satellite in autonomia. Ma questo primato va difeso ogni giorno. Oggi si apre uno scenario nuovo, quello dei privati che accedono autonomamente allo spazio, e noi vogliamo sostenere le aziende italiane perché possano essere altamente competitive in un mercato in cui oggi dominano i grandi operatori americani”.

Dopo la tappa romana, gli Stati Generali proseguiranno il 30 ottobre a Torino, al Centro Servizi della Regione Piemonte, con una sessione dedicata a “Intelligenza artificiale per la Space Economy”. L’incontro metterà a confronto istituzioni, università e imprese sulle applicazioni dell’AI nella gestione dei dati satellitari, nel monitoraggio ambientale e nella sicurezza cibernetica.

La chiusura è prevista il 31 ottobre a Milano, presso il Pirelli HangarBicocca, dove si terrà l’Assemblea Plenaria con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. In agenda, le sfide future del comparto: politiche europee per lo spazio, difesa e cybersicurezza, partenariati pubblico-privati, formazione e sviluppo di startup innovative.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è “presentare una sintesi condivisa tra istituzioni, industria e ricerca per consolidare il ruolo dell’Italia nello scenario europeo e internazionale”.

Qui il programma completo.