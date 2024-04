Milano, Salone del Mobile, tutto pronto per la 62sima edizione

Solo quattro giorni all’inizio del più atteso evento internazionale per il mondo del design: il Salone del Mobile di Milano, giunto quest’anno alla 62esima edizione.

«Cogliere le nuove tendenze, l’evoluzione di un intero settore coinvolgendo e ascoltando le community vicine e lontane, identificando nuovi approcci, metodologie e tecnologie, sperimentando, in una espressione stare sulla frontiera: questa l’ambizione ancora oggi del Salone del Mobile», ha detto la presidente del mobile Maria Porro.

Le date e gli orari

Il Salone del Mobile 2024 si svolgerà negli spazi di Rho Fiera, a Milano, dal 16 al 21 aprile. Come in passato, anche quest’anno la manifestazione è pensata soprattutto per gli operatori di settore, quindi architetti, designer, decoratori d’interni, buyer, distributori ecc. L’apertura al pubblico è prevista gli ultimi due giorni (il 20 e 21 aprile) mentre gli studenti possono visitare la fiera anche il giorno precedente (19, 20 e 21 aprile). L’orario di apertura va dalle 9.30 alle 18.30.

Saranno protagonisti più di 1.900 espositori, di cui 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design, su una superficie espositiva di ben 172.500 metri quadrati.

Di seguito le manifestazioni previste:

il Salone Internazionale del Mobile ;

; il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo ;

; Workplace3.0 , S.Project ;

, ; la biennale EuroCucina insieme a FTK , evento dedicato all’elettrodomestico da incasso, cappe d’arredo e alle tecnologie più innovative della cucina;

insieme a , evento dedicato all’elettrodomestico da incasso, cappe d’arredo e alle tecnologie più innovative della cucina; il Salone Internazionale del Bagno ;

; SaloneSatellite .

.

I biglietti

Per gli operatori del settore è previsto un unico tipo di biglietto personale che consente l’ingresso per tutta la durata della manifestazione: il costo è di 50 euro se si acquista online fino al 12 aprile, 60 euro se si acquista on line dal 13 al 21 aprile e infine 70 euro per l’acquisto direttamente in fiera.

Per il pubblico generico, invece, nel weekend, il costo è di 40 euro, 45 euro o 55 euro in base a quando e dove si acquista. Per gli studenti: 15 euro per acquisti on line fino al 21 aprile e 20 euro in fiera.