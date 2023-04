Demografia e immigrazione sono due temi congiunti. Il secondo non smette mai di accendere gli animi quando viene sollecitato. Mentre sul calo demografico siamo consci del problema anche se molto meno accorati. Tanti credono che la preoccupazione per i flussi migratori sia esacerbata dalla comunicazione politica. Ma effettivamente, certi allarmi hanno fondamento? Per avere una risposta esaustiva, bisognerebbe interpellare statistici e sociologi. Ad ogni modo, dando un rapido sguardo all’ultimo report dell’Onu sulla demografia, il World Population Prospects 2022, capiamo che il disallineamento tra i tassi di crescita nelle aree del mondo e le forti disuguaglianze, pongono un quadro molto complicato.

La proiezione

Perché in effetti la popolazione continuerà a crescere. Non però nei Paesi più ricchi. Come indica il documento Onu la popolazione globale, a seconda di come si calcoli la variabile della fertilità e dell’immigrazione, è attesa in crescita tra i 9.7 miliardi nel 2050 e i 10.4 miliardi nel 2100. Questo sulla base di uno scenario medio. Se invece si calcola una fertilità e un’immigrazione più alte, si arriva anche ai 12 miliardi nel 2100. L’Africa Sub-Sahariana contribuirà per più della metà alla crescita della popolazione mondiale, divenendo nel 2060 la regione africana più popolosa. superando sia il sud-est asiatico che l’Asia orientale. Gran parte dell’aumento della popolazione sarà concentrato nella Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania.

La grande Asia

Ma nel 2022 sono Asia Orientale e Sud-Orientale le regioni più popolose al mondo, con 2,3 miliardi persone, che rappresentano il 29% della popolazione mondiale, e l’Asia centrale e meridionale, con 2,1 miliardi (26%). Entrambe le regioni, che hanno registrato una rapida crescita demografica dalla metà del ventesimo secolo, possono raggiungeranno la dimensione massima della loro popolazione nei prossimi decenni. Riguardo all’India, poi, sappiamo che entro quest’anno supererà la Cina per popolazione e arriverà a scavalcare il miliardo e mezzo nel 2030.

Ricchi e anziani

Parallelamente, però, nei Paesi più sviluppati sta crescendo la popolazione anziana. Gli over 65 aumenteranno del 16% globalmente nel 2050. E se l’Africa cresce, invece in 61 Paesi la popolazione calerà del 1% tra il 2022 e il 2050, con due terzi della popolazione mondiale che vive in nazioni dove la fertilità è sotto le 2,1 nascite per donna.

Anche oggi, quindi, se vogliamo sintetizzarla così, più si è poveri più si fanno figli. E va sottolineato che nei paesi ad alto reddito, negli ultimi vent’anni, ha contribuito alla crescita demografica più l’immigrazione che la fertilità. Inoltre, secondo l’Onu una politica di riduzione della fertilità nei Paesi più fecondi potrebbe non avere risultati efficaci nel breve periodo. La fecondità globale sta già rallentando da sé, sebbene ancora in ascesa, e un punto su cui poter fare perno, è anche la consapevolezza che il tasso di natalità dagli immigrati tende a calare una volta che la coppia si è stabilizzata. Secondo i numeri Istat nel 2008 il numero medio di figli delle donne immigrate era 2,53, ora è a 1,87, il che vuol dire 86.000 nati in meno.

Per l’Italia sono dati chiari, che impatteranno chiaramente sulla vita politica. Come nazione in genere e come Paese di approdo. La crescita della popolazione globale e la conseguente potenziale immigrazione può essere vissuta sia come un’opportunità che come una criticità. Al declino demografico si può in parte ovviare grazie all’apporto delle popolazioni extra-comunitarie, ma far sì che esse siano abbastanza presto capaci di contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile è una sfida la cui portata nemmeno l’Onu trascura nella sua analisi.