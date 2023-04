Il ministro Sangiuliano lancia il “Maggio dei libri” al Palazzo del Collegio Romano

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha lanciato la campagna per il “Maggio dei libri” promossa da CEPELL. Per farlo, ha scelto uno dei luoghi del dicastero che dirige, ossia il Palazzo del Collegio Romano nella via omonima sita in una delle traverse di via del Corso a Roma. La Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (BiASA) dal 1989 ha, infatti, una sede distaccata all’interno del Palazzo del Collegio Romano, che sorse fra il 1581 e il 1584 come sede della Compagnia di Gesù a Roma.

Oggi, il palazzo è diviso fra il Ministero della Cultura, il Liceo Ginnasio “Ennio Quirino Visconti” e la Chiesa di Sant’Ignazio. Proprio all’interno del blocco del Ministero alla BiASA sono state assegnate la Crociera e la Sala della Lettura. Un connubio che già introduce al senso della manifestazione Maggio dei Libri: la promozione della lettura nei suoi luoghi e in tutte le sue forme, con predilezione per il libro che nei corridoi del Collegio Romano è il vero protagonista. Il ministro Sangiuliano specifica, infatti, che «la lettura è una crescita spirituale di ciascuno di noi» e che lo slogan “se leggi sei forte” sta proprio a significare che leggendo «consolidi la tua personalità, il tuo bagaglio culturale: ogni volta che finiamo di leggere un libro, alla nostra persona si è aggiunto qualcosa».