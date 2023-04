Arte, architettura e artigianalità, il senso della mostra Esprit Magicien

Alla Milano Design week si è parlato anche di arte contemporanea. Alla Fabbrica del Vapore, infatti, è approdato il progetto HoperAperta, nato per coniugare arte, architettura e artigianalità, giunto alla sua quinta edizione. La mission è stata affidata alla mostra Esprit Magicien. Nel grande Spazio Ex Cisterne, sono state esposte opere e oggetti che reinterpretano il tema dell’oggetto/figura, come spiegano i curatori dell’esposizione Patrizia Catalano e Maurizio Barberis: «L’utilità di un oggetto è determinata dalle sue connotazioni metafisiche, dalla magia di una forma intesa come figura, connessione tra ciò che non è dato rappresentare e la sua apparenza/apparire nel mondo delle cose. Esprit Magicien vuole essere una collezione di oggetti la cui permanenza nel tempo, (effimera o durevole), la sua possibilità di entrare a HoperAperta a far parte della memoria collettiva di un’epoca, dipende esclusivamente dalla qualità della sua dimensione auratica».

La mostra ha proposto un confronto su questi temi tra gli artisti e gli architetti invitati: Fabio Maria Alecci e Gianluca Esposito, Maurizio Barberis, Armando Bruno e Alberto Torres, Dorian X, Alfonso Femia, Cristina Fiorenza, Duccio Grassi, Alessandro Melis con Fadhil Fadhil e Monica Battistoni, NùeVù, Daniele Menichini, Aldo Parisotto, Steve Piccolo, Odilia Prisco, Sonia Ros, Davide Valoppi, Alberto Vannetti, Carmelo Zappulla.

La mostra è stata anche teatralità, spettacolo, emozione. Per questo motivo è stata coinvolta una realtà importante del mondo dello spettacolo milanese. La Compagnia Teatro Colla, che ha messo in mostra le marionette realizzate nel 1960 per la rappresentazione de La Tempesta di Shakespeare (tradotta per l’occasione da Salvatore Quasimodo) attraverso una speciale installazione multimediale. In collaborazione con Steve Piccolo, Martina Barberis Casagrande, Henry Thoreau.



Inoltre una speciale installazione luminosa di Antonangeli, curata da Gianfranco Marabese, posizionandosi al centro della Cisterna ha creato una scenografia di luce aerea, omaggio allo spazialismo di Lucio Fontana. Le opere della mostra sono state realizzate con la partecipazione di Antonangeli, Attico Interni, Candle Store Andrea Moraes, Casalgrande Padana, Cl Italia, Cromonichel, Marmi Faedo, Materica, Metallum, Nic Design, La Maquina, Officine Tamborrino, Sprech, Zeus aziende che rappresentano l’eccellenza nella lavorazione e nella finitura di materiali come metallo, pietra, marmo, plexiglas, e che operano con un approccio sostenibile di valorizzazione dell’ambiente in cui operano.

In alto: Sonia Ros